В субботу перед грозой воздух в Слуцке прогрелся до +35,4°C

По данным метеостанции «Слуцк», вечером в субботу, 17 июля, максимальная температура воздуха в тени составила +35,4°C, а порывы ветра достигали 21 м/с.
Напомним, что принесла непогода в Слуцк:
- Слуцк под грозовым фронтом. Сильный ветер, дождь, молнии, упавшие деревья — фото и видео.
- Видео жёсткого потопа в подъезде одного из домов Слуцка… За день до этого в доме начали делать ремонт крыши (классика!)
- Житель Слуцка показал, как субботний ливень затопил весь подъезд многоэтажки и его квартиру.
- Сколько вёдер воды вылилось на Слуцк в субботний ливень 17 июля.