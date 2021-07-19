В субботу перед грозой воздух в Слуцке прогрелся до +35,4°C

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Теперь в Слуцке и районе запрещено купаться всем: вода плохая, можно отравиться
Фото: Алексей Скрынников

По данным метеостанции «Слуцк», вечером в субботу, 17 июля, максимальная температура воздуха в тени составила +35,4°C, а порывы ветра достигали 21 м/с.

Напомним, что принесла непогода в Слуцк:

  • Слуцк под грозовым фронтом. Сильный ветер, дождь, молнии, упавшие деревья — фото и видео.
  • Видео жёсткого потопа в подъезде одного из домов Слуцка… За день до этого в доме начали делать ремонт крыши (классика!)
  • Житель Слуцка показал, как субботний ливень затопил весь подъезд многоэтажки и его квартиру.
  • Сколько вёдер воды вылилось на Слуцк в субботний ливень 17 июля.