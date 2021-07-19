Родители, готовьтесь! Названа стоимость школьной формы в этом году

В Минске уже заработали школьные базары. В этом году цены на школьный ассортимент ощутимо выросли, пишет Sputnik.by.

Ориентировочная стоимость оптимальной экипировки школьников младших классов составляет от 266 до 804 рублей, а старшеклассников — от 349 до 978 рублей. В эту сумму обычно входят одежда, обувь, галантерейные товары и канцелярия.

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Для сравнения, в 2020-м собрать ребёнка в школу стоило примерно 221−762 рублей (для ученика младших классов) и 292−879 рублей (для старшеклассников).

В ближайшие дни школьные базары заработают и в регионах, они будут открыты до середины сентября.