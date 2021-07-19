За прошедшие выходные из-за дождей уровень воды в реке Случь поднялся на 8 сантиметров

По информации гидрологического поста Клепчаны под Слуцком, по состоянию на 8.00, в воскресенье, 18 июля, после дождей уровень воды в реке Случь поднялся на 3 см. В понедельник, 19 июля, — увеличился ещё на 5 см. В сумме получается 8 см.

С 16 по 18 июля температура воды держалась на отметке +26°C, а 19 июля стала холоднее на 1 °C.

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Справка

Река Случь — третий по величине и водности левобережный приток Припяти. Начинается истоком Вороничского мелиоративного канала, восточнее деревни Гацук, Слуцкого района Минской области.