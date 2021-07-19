«Слуцкі край» опубликовал интервью с Ольгой Белой, начальником бюро по экологии и коммунальным отходам Слуцкого ЖКХ. «Кур'ер» выбрал самые интересные цифры.

25%. Столько вторсырья извлекается из мусора, которые случчане выбрасывают в общие контейнеры (инфографика)
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