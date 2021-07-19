В Ольшанах цена огурцов упала до 10 копеек за кило. Местные давят овощи техникой (видео)

В агрогородке Ольшаны Столинского района местные жители давят огурцы техникой из-за низкой закупочной цены. Видео инцидента опубликовал портал «Першы Рэгіён».

Закупочная цена на огурцы в Ольшанах упала до 10 копеек за кг. Такая стоимость не покроет даже затраты на выращивание овоща, что не устраивает местных жителей.

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В соцсетях мужчина выложил видео, на котором эмоционально давит огурцы, над выращиванием которых сам же и трудился.

На втором видео — фура переезжает отбракованные огурцы.

Ещё пару недель назад закупочные цены на огурцы в Ольшанах были по 40 копеек. На рынке в Бресте цена колеблется в пределах от 1 до 1,5 рубля в розницу.