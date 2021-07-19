Работникам слуцкой «Радуги» задерживают «детские» и неизвестно, выплатят ли выходное пособие

В «Кур'ер» обратилась случчанка Жанна Коледа. Она работала контролёром-кассиром в «Радуге» в Слуцке. Сейчас — в отпуске по уходу за ребёнком, но числится всё ещё в «Радуге». Жанне уже не первый месяц задерживают пособие на детей. В конце месяца её уволят в связи с ликвидацией предприятия. Но выплатят ли выходное пособие — большой вопрос.

Что с пособиями

«Детские» Жанне должны выплачивать 14 числа каждого месяца. В марте и апреле выплаты задерживали на день. Майское пособие перечислили только 24 числа. В июне деньги дали вовремя. Сейчас, в июле, их выплатили только 16-го.

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«Нас вообще по Республике 117 человек из „Радуги“, кому вовремя не выплачивают детские, — рассказывает Жанна. — Из них я лично знаю 7 человек, которые из Слуцка. Было 200 с чем-то [по стране]. Но в мае, когда „детские“ задерживали надолго, некоторые просто уволились. А другие остались ждать».

Ещё одна тревога Жанны — дадут ли ей выходное пособие. 1 июня её письменно уведомили о том, что 30 июля в связи с ликвидацией «Радуги» она будет уволена. По закону ей и другим работникам положено выходное пособие в размере не менее 3-кратного среднемесячного заработка.

Ликвидатором «Радуги» является ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ». Жанна говорит, что позвонила туда, но не получила ответа, что эти деньги выплатят.



«Я написала в Департамент государственной инспекции труда, — продолжает девушка. — Сейчас жду ответа. Попросила предоставить инспектора, чтобы зафиксировать, если они не выплатят пособие. Потому что кроме меня ещё много людей будут увольнять. Ещё мне надо узнать, куда дальше подать ходатайство, чтобы „Радугу“ не ликвидировали, пока людям не перечислят деньги».

Статус ООО «Торговый дом „Радуга-свет“»

Торговая сеть «Радуга-Свет» начала закрывать свои магазины и кафе по всей стране ещё в апреле этого года. В том числе 16 апреля закрыли торговый центр «Радуга» в Слуцке.

Как пишет Onliner, 30 апреля 2021 года появилось решение о ликвидации ООО «Торговый дом „Радуга-свет“». Сервис kartoteka. by указывает, что 3 июня решение о ликвидации отменили. С этой даты, по информации ФСЗН, исполнительным органом ООО «Торговый дом «Радуга-свет» является ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ».

Что сказали в компании-ликвидаторе

В четверг 15 июля «Кур'ер» позвонил в ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ», чтобы узнать, выплатят ли выходное пособие работникам «Радуги-Свет». Там не ответили и посоветовали написать этот вопрос на вайбер компании. По состоянию на понедельник, 19 июля, сообщение «Кур'ера» в вайбере не было прочитано.