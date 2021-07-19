Фотографии и истории знакомства девяти слуцких пар.

Сергей и Дарья Панащик

Будущие супруги познакомились в интернете два года назад, а впервые встретились и пообщались «вживую» во время отдыха на Рудне.

Предложение Сергей сделал в домашней обстановке: подарил цветы, кольцо и сказал: «Выходи за меня!». «Я ждала этого очень долго и, наконец, дождалась», — рассказывает невеста.

Реклама

Андрей и Екатерина Лапаник

Знакомство молодожёнов состоялось полтора года назад в интернете: Екатерина поставила «лайк» под фотографией Андрея, после чего началось общение. Через месяц будущие супруги впервые встретились.

Предложение Андрей сделал на Новый год. «Я вообще не ожидала этого и была очень удивлена», — рассказывает невеста. Но это не помешало Екатерине ответить Андрею: «Да!».

Андрей и Ольга Гуринович

Молодожёны познакомились восемь лет назад, в Слуцке, в общей компании друзей. Предложение Андрей сделал накануне 8 Марта, в полночь, с букетом тюльпанов и кольцом. «В 12 часов ночи я, конечно же, не ожидала такого сюрприза. Планировала ложиться спать, а тут Андрей делает предложение. Естественно, я согласилась», - рассказывает невеста.

Медовый месяц молодая семья проведёт в Беларуси. «Поедем рыбу ловить», — говорит Ольга.

Артур и Дарьяна Дубовик

Молодожёны познакомились в 2017 году, когда поступили в Слуцкий медколледж. Через год отношений Артур сделал Дарьяне предложение.

Причём в этот день предложение руки и сердца от своего парня получила и сестра Дарьяны. Так договорились женихи. Правда, одну свадьбу решили сыграть раньше, а Артуру и Дарьяне пришлось закончить учёбу в колледже.

Медовый месяц молодожёны проведут в Египте, в Шарм-эль-Шейхе.

Евгений и Ирина Ажевские

Будущие супруги познакомились благодаря танцам. Ирине нужно было организовать осенний бал, а также найти партнёра по танцу. Случайным образом она нашла Евгения и попросила его помощи. Так будущие супруги и познакомились.

Предложение Евгений сделал, по его словам, спонтанно. Молодые люди пошли в магазин, по пути заглянули в ювелирный и выбрали Ирине кольцо. Немного отойдя от кассы Евгений сделал Ирине предложение.

«Я предполагала, что предложение будет, но в тот момент я об этом не догадывалась», — рассказывает невеста.

Роман и Алина Грек

Молодожёны познакомились в парке два года назад. «У меня „заиграло детство“, я решила погулять по фонтану, поскользнулась и упала в воду. Рядом был Рома и вытащил меня оттуда», — рассказывает Алина.

Предложение Роман сделал на пороге ЗАГСа, в пятницу 13-го. «К этому всё шло, у меня не было неожиданности, но сам момент предложения был внезапный», — рассказывает девушка.

В медовый месяц молодая семья планируют устроить тур по замкам Беларуси, включая Мир, Несвиж.

Антон и Наталья Урядовы

Семья Антона несколько лет назад приехала в Слуцк из России. Антон пошёл учиться в слуцкую школу, там же училась Наталья. В 11-м классе будущие молодожёны обратили друг на друга внимание и начали встречаться.

Предложение Антон сделал на Новый год. «Я пришла с работы, и тут Антон дарит мне цветок, о котором я давно мечтала, и два киндер-сюрприза. В одном из них оказалось кольцо», — рассказывает Наталья.

Никита и Милена Клезович

Молодожёны знакомы с детства, а встречаться начали около трёх лет назад.

Предложение Никита сделал по-простому, в домашней обстановке. Он подарил Милене кольцо, а девушка всё поняла без лишних слов.

Медовый месяц Никита и Милена планируют провести в Италии, если ситуация с коронавирусной инфекцией не изменит их планы.

Виктор и Ольга Рылко

Молодожёны познакомились в компании общих друзей. Предложение Виктор сделал во время прогулки. Молодой человек встал на колено и протянул Ольге кольцо. Дома же девушку ждал ещё один сюрприз: букет цветов.

«Я не ожидала предложения, для меня это стало сюрпризом», — рассказывает Ольга. Но это не помешало невесте ответить: «Да!»