Фотографии и истории знакомства трёх слуцких пар.

Денис и Виктория Манжосовы

Будущих молодожёнов познакомили общие друзья, но, как говорит невеста, общения у них сразу не получилось. Только спустя пару месяцев Денис и Виктория начали общаться. Предложение жених сделал во время совместной поездки во Львов.

Медовый месяц молодожёны проведут на море.

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Антон и Анастасия Медведевы

Молодожёны познакомились на работе, а встречаться начали после переписки в соцсети.

Антон пригласил Анастасию на прогулку, после которой пара и начала дружеское общение, а после — и отношения.

Предложение Антон сделал в новогодний вечер, когда пришёл знакомиться с родителями невесты. Он встал на колено, протянул коробочку с кольцом и предложил Анастасии выйти за него замуж. Девушка ответила: «Да!».

Сергей и Алина Пахарь

Молодожёны познакомились в лаунж-баре «Мята». Алина отдыхала там с подругой, а Сергей зашёл со своим другом купить «кока-колы». Инициатором знакомства стала Алина.

Предложение Сергей сделал с кольцом и …"кока-колой". «Я была удивлена, потому что всё произошло неожиданно. Я даже заплакала», — говорит невеста.

В медовый месяц молодожёны хотели отправиться на экскурсию на завод «кока-колы». «Нас этот напиток сблизил, — шутят они. — К сожалению, экскурсию придётся перенести».