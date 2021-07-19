В каких домах Слуцка не будет света 21 июля

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.
Где и когда отключат свет
21 июля с 8.30 до 16.30 по адресам:
- улица Баумана № 2−8;
- улица Советская № 9−64;
- улица Козберга № 9, 15;
- переулок Я. Коласа 1-й № 45, 47;
- улица Крылова № 1−29;
- переулок Крылова № 1−17, 21;
- улица А. Алешко № 20−45;
- улица Надельная № 15;
- улица Тельмана № 1−50;
- улица Нахимова № 1−10;
- улица Гончарова № 1−12, 12а;
- проезд Гончаров № 1−5;
- улица Ленина № 202−218 (чётные);
- улица Жуковского № 1−14;
- улица Тургенева № 1−15;
- улица Пушкина № 14−35.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.