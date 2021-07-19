В каких домах Слуцка не будет света 21 июля

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат свет

21 июля с 8.30 до 16.30 по адресам:

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улица Баумана № 2−8;

улица Советская № 9−64;

улица Козберга № 9, 15;

переулок Я. Коласа 1-й № 45, 47;

улица Крылова № 1−29;

переулок Крылова № 1−17, 21;

улица А. Алешко № 20−45;

улица Надельная № 15;

улица Тельмана № 1−50;

улица Нахимова № 1−10;

улица Гончарова № 1−12, 12а;

проезд Гончаров № 1−5;

улица Ленина № 202−218 (чётные);

улица Жуковского № 1−14;

улица Тургенева № 1−15;

улица Пушкина № 14−35.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.