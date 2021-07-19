Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 12 по 18 июля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Alexey (@alexilbw)

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Публикация от Ирина Коваленок (@irina_kovalenok)

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Публикация от PIR (@10iustinian10)

 

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Публикация от Margarita (@margoshka51)

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Публикация от Nadia (@nadiin12.12)

 

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Публикация от Сергей Рован (@sergey_rovan)

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Публикация от Екатерина | Belarus | RETRO (@katyusha_retro)

 

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Публикация от БГАТУ (@bsatu_ovrm)

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Публикация от Сергей Мороз (@oldarcher)

 

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Публикация от Надежда мороз (@nadezhdamoroz439)