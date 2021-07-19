На этой неделе празднуют любители тортов, а также защитники китов, дельфинов. Неделя отмечена народными и национальными праздниками: Сысоев день, Зажинки, День пожарной службы. Всемирный день мозга напоминает, как заботиться об умственном здоровье. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, — расскажет наш календарь дат.

19 июля - Сысоев день. Святой Сысой покровительствует землепашцам. Его просят о богатом урожае. В Сысоев день люди ходят босиком по росе. Она наполняет человека силой и здоровьем. В этот день люди собирают черную смородину. Это незаменимое средство для страдающих гипертонией (повышенным давлением) и просто вкусная ягода.

Святой Сысой покровительствует землепашцам. Его просят о богатом урожае. В Сысоев день люди ходят босиком по росе. Она наполняет человека силой и здоровьем. В этот день люди собирают черную смородину. Это незаменимое средство для страдающих гипертонией (повышенным давлением) и просто вкусная ягода. 20 июля — Международный день торта. Его девиз — «I CAKE YOU», который означает: «Я приду к тебе с тортом». В 2011 году праздник приобрел международный характер. В этот день люди делают торты, ходят в гости к друзьям с этим десертом.

Его девиз — «I CAKE YOU», который означает: «Я приду к тебе с тортом». В 2011 году праздник приобрел международный характер. В этот день люди делают торты, ходят в гости к друзьям с этим десертом. 21 июля - белорусский национальный праздник Зажинки. Точной даты Зажинки не имеют и празднуются в день начала уборочной кампании. Раньше считалось, что каков будет зажин, таковы и Зажинки. К началу жатвы готовились, как к большому празднику. Хозяйка мыла дом, хозяин убирал двор, гумно. Стол застилали белой скатертью. Каждая хозяйка или хозяин ходили осматривать свои нивы: поспел ли колос, пора ли жать. Вечером каждая семья устраивала праздничный ужин, на котором обязательно была еда, принесенная с поля. Пели песни.

Точной даты Зажинки не имеют и празднуются в день начала уборочной кампании. Раньше считалось, что каков будет зажин, таковы и Зажинки. К началу жатвы готовились, как к большому празднику. Хозяйка мыла дом, хозяин убирал двор, гумно. Стол застилали белой скатертью. Каждая хозяйка или хозяин ходили осматривать свои нивы: поспел ли колос, пора ли жать. Вечером каждая семья устраивала праздничный ужин, на котором обязательно была еда, принесенная с поля. Пели песни. 22 июля — Всемирный день мозга . Учредила его Всемирная Федерация неврологии. Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон, питание, ходьба или физические тренировки, постоянный «тренинг» мозга через решение нестандартных задач, поисков решения, общение с высокоинтеллектуальными людьми, умственная деятельность (чтение, решение кроссвордов, головоломок и т. д. ).

. Учредила его Всемирная Федерация неврологии. Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон, питание, ходьба или физические тренировки, постоянный «тренинг» мозга через решение нестандартных задач, поисков решения, общение с высокоинтеллектуальными людьми, умственная деятельность (чтение, решение кроссвордов, головоломок ). 23 июля — Всемирный день китов и дельфинов. Это экологический праздник. Его цель — привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов. 23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия вынесла на голосование вопрос о запрете на ловлю китов. Запрет на китобойный промысел означает, что охота на китов и дельфинов, которые классифицируются как зубатые киты, их отлов с целью продажи живого млекопитающего или его мяса является незаконным.

Это экологический праздник. Его цель — привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов. 23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия вынесла на голосование вопрос о запрете на ловлю китов. Запрет на китобойный промысел означает, что охота на китов и дельфинов, которые классифицируются как зубатые киты, их отлов с целью продажи живого млекопитающего или его мяса является незаконным. 24 июля — Международный день самопомощи. Отмечается ежегодно с 2011 года с целью повышения осведомленности о важности самопомощи как ключевого фактора поддержания физического и эмоционального здоровья. Символично, что 24 июля отмечатеся ещё и Международный день заботы о себе.

Отмечается ежегодно с 2011 года с целью повышения осведомленности о важности самопомощи как ключевого фактора поддержания физического и эмоционального здоровья. Символично, что 24 июля отмечатеся ещё и Международный день заботы о себе. 25 июля — День пожарной службы в Беларуси. Основанием для выбора даты послужило историческое событие — 25 июля в 1853 году Минское губернское правление и Минская городская дума, рассмотрев вопрос «О создании пожарной части в Минске», утвердила смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Беларуси.