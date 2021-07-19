19 июля отмечается очень милый, нежный, трогательный праздник — День детских улыбок.

Ребёнок может искренне радоваться всему чистому и светлому в жизни и самым простым вещам. Взрослые почему-то так не могут, теряют эту способность.

Наверно оттого, что наша душа забыла небесные мелодии, и там появились песни, навязанные извращённой действительностью. Счастлив тот человек, кто сохранил в себе детское сердце и может улыбаться бескорыстно. Берегите детскую улыбку — это бесценный земной дар!

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