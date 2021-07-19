В начале июня «Кур'ер» писал, как жители улицы в деревне Селище задыхаются в тучах пыли, которые поднимает крупногабаритная сельхозтехника, которая ежедневно ездит там. Они обращались к местной исполнительной власти с просьбой тем или иным способом решить проблему. 35 человек подписали коллективное письмо. «Кур'ер» узнал, какие меры приняты по обращению сельских жителей.

О чём просили жители

«Я живу в Селище на улице Садовой. Мы задыхаемся от пыли с улицы, по которой постоянно ходит тяжёлая сельхозтехника. Дышать просто нечем, всё покрывается слоем пыли. У нас на краю деревни мехдвор, зерноток, и без конца туда и обратно ходит всё, что только можно, — так рассказала о проблеме Наталья Анципович, местная жительница. — У нас раньше лежал асфальт и был тротуар. Вместо того, чтобы отремонтировать дорогу, постоянно насыпают песок и какую-то смесь. Ведь можно подумать о людях и организовать въезд туда по просёлочной дороге, в объезд деревни».

Жители в коллективном письме к местной исполнительной власти просили обратить внимание на невыносимые условия жизни и просили пустить технику в обход их улицы или проложить асфальт.

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Что ответили сельчанам

30 июня жители деревни получили официальный ответ, в котором председатель сельисполкома Ольга Долбик, ответила, что вопрос асфальтирования улицы Садовая в Селищах не может решиться с 2014 года. Заявки об этом подавались в ЖКХ и ДРСУ № 125. Но Селище не внесли в план очередности капитального ремонта уличной дорожной сети в сельских населённых пунктах. По этому поводу Ольга Долбик также обращалась в ЖКХ.

Председатель сельисполкома ответила заявителям, что пустить технику в объезд деревни по просёлочной дороге также «не представляется возможным, так как требует больших финансовых затрат».

Единственный вариант хотя бы временного решения проблемы, который нашли власти совместно с «Слуцким сыродельным комбинатом», владельцем данного сельхозпредприятия, — периодически поливать пыльную улицу водой. Хотя ранее Ольга Долбик об этом решении говорила, что таким способом результата можно добиться только, если поливать постоянно. «Пробовали поливать. Но так проблему не решить. Чтобы не было пыли, воду надо лить днём и ночью. Летом раз — и высохло. Это не выход. Поливать тогда надо постоянно, чтобы улица всегда была мокрая», — объясняла в июне этого года председатель сельисполкома «Кур'еру».

Улицу ни разу не поливали

«Ответ написали, — и на этом всё! За всё это время, несмотря на дикую жару и разгар уборочных работ, когда техника ездит постоянно, сельхозпредприятие дорогу ни разу не поливало!» — говорит Наталья Анципович.

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