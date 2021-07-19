В Борисове 21-летняя девушка пошла устраиваться на один из заводов города, а её волосы намотало на станок, пишет СК.

Днём 13 июля в реанимацию Борисовской ЦРБ с травмами была доставлена 21-летняя борисовчанка. Утром девушка пришла на один из местных заводов, чтобы трудоустроиться. Начальник производства и мастер участка провели её в производственный цех. Намотчица станка, показывая работу оборудования, отвернулась сделать запись в журнале. Повернувшись, она увидела девушку, уже лежащей на полу, при этом часть волос была намотана на станок.

Реклама

По данным на 17 июля, борисовчанка находилась в больнице в тяжёлом состоянии.