Я живу в 12-ом городке в Слуцке. Вот уже больше года на стоянке возле магазина «Товары для дома» стоит автомобиль. Зимой он просто стоит и занимает место, а сейчас из него продают арбузы. Автомобиль не на ходу, поэтому уезжать не собирается.

Всё бы ничего, стоит себе, ну и что? А проблема в том, что люди, которые останавливаются на машинах купить арбузы, паркуются возле этого автофургона и закрывают собой обзор на поток машин, которые едут из города, тем самым создавая аварийную ситуацию. А вечером эти машины ещё слепят своими фарами, что создает ещё большие неудобства.

Я ничего против арбузов не имею, торгуют и пусть торгуют. Но предлагаю решение, которое исправит ситуацию: этот фургон нужно просто перегнать в другой конец, — туда, где начинается стоянка. Тогда остановившиеся возле него машины не будут так заслонять обзор дороги и мешать.

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