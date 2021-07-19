Олимпийцы в Токио будут спать на картонных «антисекс-кроватях». Также им выдадут 160 тысяч презервативов

В комнатах спортсменов на Олимпиаде в Токио будут стоять специальные картонные кровати. Они рассчитаны только на одного человека и могут сломаться от резких движений. СМИ и спортсмены уже называют спальные места «антисекс-кровати», пишет «Медуза».

Решение об установке таких кроватей принял Международный олимпийский комитет. В организации объяснили, что из-за ковида спортсмены должны избегать «ненужных форм физического контакта». Также комитет выпустил руководство, где есть пункт, запрещающий спортсменам тесные контакты друг с другом вне соревнований.

Реклама

📣📣 La villa de los #JuegosOlimpicos tendrá camas #AntiSexo Son reciclables (hechas de cartón), para evitar que los atletas tengan relaciones sexuales durante la competencia. Así que cama en el suelo, atleta descubierto 🙈 #Tokio2021 pic.twitter.com/ttUwdu4Nq3 — Manuel Rodríguez (@mrodoficial) July 15, 2021

Помимо всего, организаторы Олимпиады планируют бесплатно раздать спортсменам 160 тысяч презервативов (по 13 штук на каждого).

Такая раздача — олимпийская традиция. Обычно спортсмены активно пользуются выданными презервативами. Однако организаторы Олимпиады в Токио призывают спортсменов отказаться от секса. Они надеются, что спортсмены увезут презервативы домой в качестве сувенира.