Компания Glock выпустила новую модель пистолета. Стилизованное под игрушку оружие вызвало скандал в США

Американский производитель оружия Culper Precision оказался в центре скандала — компания выпустила на рынок модифицированный пистолет Glock, который выглядит так, как будто он сделан из кубиков Lego. Производство пистолета прекращено по требованию самой Lego.
Пистолет называется Block19 и выглядит как оружие, которое мог бы сделать ребёнок, играя в конструктор. Culper Precision заявила, что такой дизайн призван «подчеркнуть чистую радость спортивной стрельбы».
«Мы создали Block19, чтобы показать всем, кто недавно приобрёл огнестрельное оружие, что оно предназначено не только для бывших и нынешних военных и людей, склонных к пустой браваде, которых мы так часто видим в соцсетях. Оружие — для ВСЕХ, и мы хотим одними из первых поприветствовать новых владельцев, какими бы людьми они ни были и каких бы политических взглядов ни придерживались», — добавили в Culper Precision.
«Нам надоело, что в последние 30−40 лет наши права в соответствии со Второй поправкой к конституции США отнимают у нас из страха, что люди, которые нас ненавидят, начнут думать о нас ещё хуже», — говорится в заявлении оружейной компании.
Однако такое объяснение устроило не всех.
Одной из первых на выход «пистолета из Lego» отреагировала сама датская компания Lego. О продаже стилизованного пистолета ей сообщила НКО Everytown for Gun Safety, которая борется против насилия с применением оружия. После этого Lego потребовала прекратить выпуск Block19, и Брендон Скотт, президент Culper Precision, в интервью Washington Post сказал, что оружейная компания выполнит это требование.
Жертвы огнестрельного оружия
На Culper Precision обрушилась волна критики: выпуск «игрушечного» оружия называли безответственным и опасным. Шэннон Уоттс, активистка Everytown for Gun Safety, подчеркнула, что в США жертвами огнестрельного оружия всё чаще становятся несовершеннолетние.
По статистике сайта Gunviolencearchive, в 2020 году от огнестрельного оружия в США погибло 1374 несовершеннолетних в возрасте от 1 до 17 лет. За первое полугодие нынешнего года были убиты уже 832 несовершеннолетних американца. Случаев огнестрельного ранения детей и подростков в прошлом году насчитали 3409, а в первом полугодии 2021-го — 2078.
Законы США запрещают производство детских игрушек, которые выглядят как настоящее оружие, однако сделать оружие, стилизованное под игрушку, формально можно.