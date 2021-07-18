Компания Glock выпустила новую модель пистолета. Стилизованное под игрушку оружие вызвало скандал в США

Американский производитель оружия Culper Precision оказался в центре скандала — компания выпустила на рынок модифицированный пистолет Glock, который выглядит так, как будто он сделан из кубиков Lego. Производство пистолета прекращено по требованию самой Lego.

Пистолет называется Block19 и выглядит как оружие, которое мог бы сделать ребёнок, играя в конструктор. Culper Precision заявила, что такой дизайн призван «подчеркнуть чистую радость спортивной стрельбы».

Реклама

«Мы создали Block19, чтобы показать всем, кто недавно приобрёл огнестрельное оружие, что оно предназначено не только для бывших и нынешних военных и людей, склонных к пустой браваде, которых мы так часто видим в соцсетях. Оружие — для ВСЕХ, и мы хотим одними из первых поприветствовать новых владельцев, какими бы людьми они ни были и каких бы политических взглядов ни придерживались», — добавили в Culper Precision.

«Нам надоело, что в последние 30−40 лет наши права в соответствии со Второй поправкой к конституции США отнимают у нас из страха, что люди, которые нас ненавидят, начнут думать о нас ещё хуже», — говорится в заявлении оружейной компании.

Однако такое объяснение устроило не всех.

Одной из первых на выход «пистолета из Lego» отреагировала сама датская компания Lego. О продаже стилизованного пистолета ей сообщила НКО Everytown for Gun Safety, которая борется против насилия с применением оружия. После этого Lego потребовала прекратить выпуск Block19, и Брендон Скотт, президент Culper Precision, в интервью Washington Post сказал, что оружейная компания выполнит это требование.

Жертвы огнестрельного оружия

На Culper Precision обрушилась волна критики: выпуск «игрушечного» оружия называли безответственным и опасным. Шэннон Уоттс, активистка Everytown for Gun Safety, подчеркнула, что в США жертвами огнестрельного оружия всё чаще становятся несовершеннолетние.

По статистике сайта Gunviolencearchive, в 2020 году от огнестрельного оружия в США погибло 1374 несовершеннолетних в возрасте от 1 до 17 лет. За первое полугодие нынешнего года были убиты уже 832 несовершеннолетних американца. Случаев огнестрельного ранения детей и подростков в прошлом году насчитали 3409, а в первом полугодии 2021-го — 2078.

Законы США запрещают производство детских игрушек, которые выглядят как настоящее оружие, однако сделать оружие, стилизованное под игрушку, формально можно.