Иран представил одобренное государством приложение для знакомств. Пару можно искать только для брака

Иран представил одобренное государством приложение для знакомств — Hamdam («Компаньон»). Оно создано для поиска супруга, жену можно найти только одну. Зарегистрироваться могут исключительно холостые люди, нацеленные на долгосрочный брак. Пару для пользователя подберёт искусственный интеллект, пишет BBC.

После регистрации и подтверждения личности иранцы должны будут пройти психологический тест. Результат поможет найти подходящего партнёра. Затем пользователи и их семьи познакомятся в присутствии консультанта. Он будет сопровождать молодожёнов в течение четырёх лет после свадьбы.

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Западные приложения для знакомств популярны в Иране, но теперь легально можно использовать только Hamdam. Секс вне брака в стране уголовно наказуем.