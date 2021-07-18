Происшествия на выходных: потоп в слуцком подъезде, обрушение моста и спасение щенка

Одним абзацем. В субботу вечером Слуцкий район попал под грозу. Сильный ветер обрушивал деревья. А на улице Социалистической в многоэтажке затопило подъезд. Накануне там начали ремонтировать крышу.

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В Минском районе в дерево, под которым прятались молодые люди, ударила молния. Девушка погибла

Возле озера в Минском районе компания молодых людей 25 — 28 лет во время грозы спряталась под деревом. В него попала молния. В результате одна девушка погибла, а четыре парня доставлены в больницы в тяжёлом состоянии. SPUTNIK

В Осиповичах в ДТП погиб пенсионер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Могилевская Госавтоинспекция 🚔 (@gai.mogilev)

Днём в субботу в Осиповичах 37-летняя местная жительница на «Рено Лагуна» на закруглении дороги зацепила обочину, потеряла управление и выехала на «втречку». Там машина лоб в лоб столкнулась с «Рено 19», которым управлял 71-летний мужчина. От полученных травм он умер в больнице. Сама женщина-водитель, её пассажиры: 10-летняя девочка и два подростка 16 и 17 лет — тоже пострадали и с травмами госпитализированы. ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В Соже утонула 15-летняя девочка

Спасатели вытащили щенка, который застрял в бетонных плитах

В 17.16 в субботу спасателям сообщили, что в реке Сож в Гомельском районе утонул ребёнок 2006 года рождения. В 19.47 работники МЧС нашли тело девочки и достали его из воды.

В субботу в Жлобине собака застряла между железобетонными плитами. Работники МЧС спасли щенка. Животное в ветеринарной помощи не нуждалось. МЧС

В Гродно обвалился грунт возле нового моста, который готовились открыть

Последствия грозы в Беларуси

В субботу в Гродно планировали открывать новый мост. Рядом установили сцену. За несколько часов до открытия в городе случился ливень. И грунт возле моста обвалился.

От субботней грозы пострадало 18 населённых пунктов в Гродненской и 3 — в Минской области. Упало 49 деревьев. Стихия повредила кровли 7 жилых домов и 7 сельскохозяйственных зданий. Из-за того, что деревья упали на пути, задержались 3 пассажирских поезда. В Гродно ливнем затопило 6 участков дорог, а в Минске — 5 участков. Периодически нарушалось электроснабжение 532 населенных пунктов. МЧС