«Я поменял работу администратора в ресторане на работу строителя в колхозе». О чём рассказали жители двух слуцких деревень корреспонденту «Кур`ера»

Во время традиционной поездки по деревням Слуцкого района сельчане рассказали корреспонденту «Кур'ера» о жизни, о том, чего не хватает, чем занимаются, как проходит их жизнь.

Светлана, деревня Кажушки

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Я родилась в Кажушках. Муж 11 лет назад умер, и я живу тут одна. Дочь с внуками ко мне из Слуцка часто приезжает.

У меня большое хозяйство: 7 свиней, 70 кур. Ещё и соседу помогаю коз доить. У него их шесть. Стараюсь помогать всем, кто живёт рядом. В деревне меня называют «мать Тереза».

Жизнь в деревне тихая, спокойная. Порой выйдешь на улицу — и поговорить не с кем. Иногда местные алкаши повеселят, вот и все развлечения.

Владимир, деревня Кажушки

Так вышло, что я остался один и никто ко мне не ездит. Хотя раньше я был женат, дети есть. Но шесть лет назад у меня сгорел дом, никто даже не поинтересовался, жив ли я.

Спасибо соседке Свете, она мне очень помогла и помогает сейчас. Если бы не она, то я бы уже умер. Заселился в другой дом, в нём нет ни газа, ни света. Готовлю в печке, но чаще Света приносит еду, кормит меня.

Евгений, деревня Невязцы

Я переехал в Невязцы из Минска семь лет назад. Поменял работу администратора в ресторане на работу строителя в колхозе. Но не жалею, потому что с каждым годом в столице становилось всё хуже.

Самая большая проблема в деревне — это отсутствие хорошей работы и то, как в наших колхозах обращаются с людьми. Начальники зачастую не ценят нашу работу и хороших работников. По-другому бы относились — и люди работали бы с удовольствием.

Анна, деревня Кажушки

Я живу в доме одна, и мне тут страшно и скучно. Было пятеро детей, два сына умерли. Брали их в армию здоровыми, а пришли больными. Позже и муж умер. Дочь меня на всю зиму забирает к себе в Хотимск, чтобы я одна тут не жила. А на лето я уже возвращаюсь. Сын меня очень жалеет. Если мне ночью плохо, то он всё бросает и приезжает. Вообще дети мои хорошие и заботливые. Я им очень благодарна за всё.