Теперь в Слуцке и районе запрещено купаться всем: вода плохая, можно отравиться

После того, как накануне в Слуцком районе ввели запрет на купание детей, теперь нельзя купаться и взрослым. Об этом сообщает Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии.

В Слуцком районе два места, где официально разрешено купаться и на которых проводят мониторинг воды по микробиологическим показателям. Это пляж в 11-м городке и Руднянское водохранилище.

И сейчас показатели такие, что санстанция вводит запрет на купание для всех, так как велик риск отравлений и острых кишечных инфекций.

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Как и каждый год, когда микробиологические показатели воды снова будут соответствовать норме, запрет на купание будет снят. Кроме купания запрещено заниматься разными видами водного спорта.

Отметим, что в эти дни в местах массового отдыха людей у воды — официальных и неофициальных — дежурят наряды милиции. Гражданам, которые купаются, они могут сделать устное замечание или привлечь к ответственности.

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