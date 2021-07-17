Исследователи из Университета штата Северная Каролина (США) создали лёгкую ткань без инсектицидной пропитки, устойчивую к укусам комаров Aedes aegypti. Насекомые являются переносчиками вируса Зика и лихорадки Денге.

Специалисты рассчитали размеры головы, усиков и хоботка насекомого, а также механику того, как он жалит. Затем они спроектировали текстильный материал, который комарам «не по зубам».

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Получилось три вида ткани, которые протестировали с помощью добровольцев. Во время испытаний один из них зашёл в помещение, где находились 200 кровососущих насекомых. Рубашка из экспериментального материала защитила человека от укуса комаров на 100%. Ни одно насекомое не смогло пробиться сквозь плотную ткань.

С нижним бельём стопроцентного показателя достичь с первого раза не удалось. Его проткнули хоботками 7 комаров из 200. Оказалось, что ткань сильно натянулась на плечах. После корректировки бельё также оказалось полностью непроницаемым для укусов насекомых.

Исследователи считают, что из-за сходства Aedes aegypti с другими видами ткань будет эффективна и против других комаров. Авторы исследования в ближайшее время планируют запатентовать разработку и наладить производство одежды из ткани: от нижнего белья до курток.