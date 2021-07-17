В Польше два пациента излечились от ковида после того, как им пересадили фекалии. Врачи и сами мужчины при этом не знали, что у них коронавирус. Симптомы начали проявляться уже после введения донорского материала. Теперь учёные хотят проверить, действительно ли пересадка кала лечит ковид, или этот случай — просто совпадение, пишет «Медуза» со ссылкой на ScienceAlert.

Трансплантация фекалий была связана с заболеваниями кишечника, от которых страдали оба пациента. Первому — 80 лет, у него была пневмония. Второму — 19, его иммунитет был ослаблен. То есть мужчины относились к группе риска тяжёлого течения ковида. Но они легко перенесли болезнь, лихорадка прошла за пару дней.

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Сейчас невозможно узнать, как организм пациентов реагировал бы на коронавирус без трансплантации кала. Достоверно связать выздоровление с пересадкой нельзя, но учёных заинтересовал случай в Польше. Они хотят провести исследование на эту тему.

Трансплантацию кала уже предлагали использовать в качестве лечения ковида, так как микробиота кишечника тесно связана с иммунной системой человека.

Коронавирус может серьёзно нарушать работу желудочно-кишечного тракта, поэтому предполагается, что пересадка фекалий сможет восстановить баланс живущих там микроорганизмов.

Пока серьёзные исследования на эту тему не проводились. Неизвестно, будет ли такой метод лечения действенным и безопасным.