Эхо недели: жара в Слуцке не спадала, а заболевших коронавирусом стало на 30% больше

На этой неделе жители Слуцкого района продолжали спасаться от жары. Температура зашкаливала за 34 градуса. Люди поливают свои огороды и купаются везде, где можно и нельзя. Стало больше заболевших «ковидом». А на мужчину, который в воскресенье за «музыкалкой» ходил с ножом, завели уголовное дело.

Жара

Всю неделю в Слуцком районе царила жара за 30 градусов. К вечеру четверга, 15 июля, метеостанция «Слуцк» зафиксировала +34,6°C. По состоянию на 8.00 во вторник, 13 июля, температура воды в Случи составила +25°C. Уровень воды падает на 2 сантиметра в сутки. Случчане боятся, что не смогут спасти урожай на огородах.

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Многие купаются в запрещённых местах, подвергаясь опасности. Спасатели прямо на пляжах учат случчан оказывать первую помощь друг другу.

Из-за жары запрещено посещать слуцкие леса. А Покрашевская крыничка опять стала пересыхать в разгаре дня. В пятницу, 16 июля, в 12.40, пост наблюдения за загрязнением воздуха в Солигорске зафиксировал превышение приземного озона — в 2,13 раза от предельно допустимой концентрации. А индекс качества атмосферного воздуха, который влияет на здоровье населения, характеризуется как «плохой».

В городе и районе

За предыдущую неделю на 30% выросло количество случчан, заболевших коронавирусом. Как и раньше, среди заболевших 10−12% — это дети, а остальные — взрослые.

количество случчан, заболевших коронавирусом. Как и раньше, среди заболевших 10−12% — это дети, а остальные — взрослые. Слуцкий рынок стал работать в будни на 2 часа дольше — до 17.00.

в будни на 2 часа дольше — до 17.00. В Слуцке возле ж/д и автовокзала появился пандус и два выделенных парковочных места для людей с ограниченными возможностями.

пандус и два выделенных парковочных места для людей с ограниченными возможностями. С 16 июля начали выдавать сертификаты ЦТ. Когда можно забрать свой сертификат из Солигорска и что с собой брать, смотрите по ссылке.

Люди

11-летняя Ира из Слуцка в конце ноября 2020 годащенка убитой соседки. Женщину жестоко зарезал сожитель, который после получил за это 16 лет. А её собачка оказалась на улице на следующий день после трагедии. Жулю приютила семья Иры, которая живёт в том же доме, где жила убитая.

Политика

В Беларуси у активистов и журналистов проходят массовые обыски. Вот, что было в среду. А вот — что в пятницу.

Правительство сокращает срок самоизоляции по коронавирусу с 10 до 7 дней. Что ещё изменится, смотрите здесь.

На Кубе прошли стихийные акции протеста. Тысячи человек вышли на улицы в десятках кубинских городов, потребовали экономических и политических свобод, отставки властей и доступа к вакцинам против коронавируса. Александр Лукашенко утвердил поправки в закон «О чрезвычайном положении» в Беларуси. Теперь в стране могут объявить чрезвычайное положение не только из-за стихийных бедствий и катастроф, но и из-за «беспорядков, в результате которых возникает опасность для территориальной целостности и существования государства».

Текст поправок в Конституцию Беларуси опубликовало на своём сайте учреждение «Круглый стол демократических сил». Прочитайте про основные изменения.

Происшествия

Завели уголовное дело на мужчину, который в прошлое воскресенье ходил за музыкальной школой с ножом. Он подозревается в том, что пьяный на берегу реки пытался украсть мобильный телефон.

В деревне возле Фаниполя кот Макс пришёл домой с арбалетной стрелой в животе и позже умер. Хозяева Макса говорят, что пока они искали ветеринара, к их дому подъезжал квадроцикл. И кто-то что-то искал возле ворот. Они предполагают, что это могли быть убийцы кота. Милиция проводит проверку. 30-летний механизатор из Любанского района сливал топливо с рабочего трактора и продавал всем желающим. У мужчины изъяли 450 литров окрашенного дизеля.

39-летний житель Новополоцка готовил домашнее печенье на гашишном масле. Масло он делал из конопли, которую сам выращивал. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Германию и Бельгию затопило. Десятки людей погибли.

Почитать и посмотреть

Послушайте, как девушка из Слуцка, которая набрала 100 баллов на ЦТ по белорусскому, поёт песню на родном языке.

Александра Шагойко отправилась в путешествие в Гродненскую область. Почитайте её рассказ про усадьбу Святополк-Четвертинских в посёлке Желудок. Известный белорусский актёр Александр Бранкевич для «Кур'ера» взял интервью у жителей улицы Молодёжной в Слуцке. Люди рассказали про ямы у себя во дворе.