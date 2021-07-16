Жительница Витебска сломала ногу в дорожной яме и отсудила 20 тысяч рублей у коммунальщиков, «Горсвета» и водоканала, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Женщина получила травму 21 августа прошлого года. Около полуночи она шла по улице к остановке, чтобы на общественном транспорте вернуться с работы домой. Переходя дорогу, она попала ногой в яму и упала. Женщина получила ссадины лица и перелом ноги. С места происшествия её увезли в больницу.

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Эксперты отнесли полученные травмы к тяжким телесным повреждениям. Пострадавшая обратилась в суд с иском о компенсации ей 20 тысяч рублей морального вреда. Претензии она предъявила сразу к нескольким организациям: водоканалу, «Горсвету» и ЖРЭТ. Ни один ответчик иск не признал.

Суд пришёл к выводу, что ответственность за произошедшее лежит на работниках всех трёх организаций. ЖРЭТ и водоканал виновны в том, что не оградили и не засыпали яму. «Горсвету» досталось за то, что освещение на аварийном участке отсутствовало.

В итоге суд удовлетворил иск и взыскал с коммунальщиков 12 тысяч рублей, с «Витебскводоканала» — 6 тысяч рублей, с «Горсвета» — 2000.

Кроме того, с «Белгосстраха» в пользу истицы взыскали 175 рублей материального вреда, а ответчиков обязали возместить ей расходы на адвоката и оплатить госпошлину.

Зампрокурора Витебска подал протест на решение суда, а ЖРЭТ и «Витебскводоканал» направили апелляционные жалобы. Их оставили без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.