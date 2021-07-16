СК заявил, что ряд СМИ и НГО Беларуси были причастны к теневому движению финансовых средств

«Получена достоверная информация о причастности руководителей и работников ряда негосударственных организаций и объединений, а также представителей средств массовой информации к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы, неуплате налогов и финансированию различного рода протестной активности населения Беларуси», — сказал Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции.

«Если говорить об этом более детально, то мы ведём речь о деятельности по сбору лиц в конкретных местах для совершения групповых противоправных действий, оплате административных взысканий, наложенных за участие в незаконных массовых мероприятиях, организации и проведении семинаров по вопросам противодействия правоохранительным органам и другое».

Как пишет БелТА, Следственный комитет продолжает расследование ряда уголовных дел о преступлениях, которые в той или иной степени связаны с протестной деятельностью. В частности, в сообщении СК упоминаются члены лишённого регистрации общественного объединения «Весна»

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Он пояснил, что обыски 14−15 июля по местам жительства граждан и местам расположения офисов организаций были сделаны для дополнительной проверки информации о причастности к указанным незаконным действиям членов негосударственных организаций.

Также СК продолжает расследование уголовного дела в отношении Андрея Александрова. По версии следствия, он занимался забором денежных средств, переданных в виде закладок в тайниках от представителей организаций BY_help и BYSOL, оплатой штрафов, услуг адвокатов и иных расходов лиц, связанных с их участием в протестной деятельности, в том числе с использованием ранее переданных им банковских платежных карт зарубежных банков. Следствием установлено не менее 700 фактов такой оплаты.

Его деятельность трактуется следствием, как направленная на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Кроме того, следствие утверждает, что гражданину Беларуси Валентину Жданко, как сотруднику компании Radio Free Europe за его журналистскую деятельность начислялись гонорары. В период с 2017 по 2020 год они варьировались в суммах от $ 2 тыс. до $ 23 тыс. В целом за эти годы ему было начислено более $ 230 000 — сообщает СК.

КГБ о ходе операции по зачистке от «радикально настроенных лиц»

Вместе с тем, со своим сообщением выступил и Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ: «У наиболее активных подписчиков таких телеграм-каналов, как „ГСБ“, „Буслы ляцяць“, EXOMON и других, в отношении которых имелась оперативная информация к экстремистской деятельности, проведены обыски. Изъято травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства, нацистская символика и атрибутика. В отношении отдельных лиц добыты доказательства их причастности к уголовно наказуемым деяниям — таким, как организация групповых действий, грубо нарушающих порядок, и участие в них, а также разжигание социальной вражды или розни».

Ранее — 8 июля — Константин Бычек сообщил, что в Беларуси началась операция по зачистке от «радикально настроенных лиц».