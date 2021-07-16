В пятницу, 16 июля, в 12.40, пост наблюдения за загрязнением воздуха в Солигорске зафиксировал превышение приземного озона — в 2,13 раза от предельно-допустимой концентрации (ПДК). А индекс качества атмосферного воздуха, который влияет на здоровье населения, характеризуется как «плохой».

Такие данные приводит Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Чем опасен приземный озон

Там же поясняется, что в жаркую безветренную погоду в атмосфере происходят фотохимические реакции с образованием больших количеств этого газа. При повышенных концентрациях озон действует на человека отравляюще, окисляя лизоцим, содержащийся в слизи дыхательных путей. Поэтому першит в горле, начинается кашель, появляются проблемы с дыханием.

Как спастись от приземного озона

На сайте Gismeteo говорится, что концентрации приземного озона имеют хорошо выраженный суточный ход. Его максимальные значения приходятся на полуденные часы, минимальные ― на раннее утро. Защититься от ядовитого газа довольно просто ― меньше бывать на улице в жару в дневные часы.