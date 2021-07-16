На Слуцком рынке появились слива, черника, спаржевая фасоль. Подешевели картофель, кабачки, капуста белокочанная, чёрная и красная смородина. Подорожали персики, абрикосы. Не изменились цены на лук, чеснок, арбузы, дыни, апельсины, лимоны. Перечень цен на овощи, фрукты, саженцы цветов на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 16 июля. В течение дня цены незначительно меняются.

Овощи, зелень

Капуста белокочанная — 1 рубль

Брокколи — 3 — 3,5 рубля

Цветная капуста — 3 — 3,5 рубля

Огурцы — 1 — 1,5 рубля

Помидоры — 2 — 5 рублей

Картофель свежий — 1,2 — 1,5 рубля

Морковь — 3,5 рубля

Свёкла — 2 — 4 рубля

Кабачки — 0,5 — 1 рубль

Баклажаны — 4 рубля

Сладкий перец — 5 — 6 рублей

Спаржевая фасоль — 3 — 3,5 рубля

Лук репчатый — 1,2 — 1,5 рубля

Чеснок (за головку) — 0,5 — 1 рубль

Зелень (петрушка, базилик, кинза) (за пучок) — 1 рубль

Зелёный лук, укроп (за пучок) — 1 рубль

Фрукты, ягоды

Арбуз — 2,5 рубля

Дыня — 3,5 рубля

Абрикосы — 7,5 — 9 рублей

Нектарин — 7,5 — 9,5 рубля

Персики — 10 рублей

Слива — 6 рублей

Груши — 7 рублей

Черника (за литровую банку) — 7 рублей

Малина (за литровую банку) — 3,5 рубля

Чёрная смородина (за литровую банку) — 2,5 — 3 рубля

Красная смородина (за литровую банку) — 1,3 рубля

Крыжовник (за литровую банку) — 2,5 — 3 рубля

Вишня (за литровую банку) — 2 — 2,5 рубля

Черешня — 9,5 рубля

Виноград — 10 — 11 рублей

Апельсины — 6 рублей

Лимоны — 6 — 6,5 рубля

Бананы — 4 рубля

Саженцы цветов