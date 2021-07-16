Текст поправок в Конституцию Беларуси, разработанных конституционной комиссией, опубликовало на своём сайте учреждение «Круглый стол демократических сил» (КСДС).

Откуда проект

Новый проект Конституции разрабатывается специальной комиссией, которая была создана указом Александра Лукашенко в марте этого года. Её промежуточный вариант опубликовала на своём сайте организация «Круглый стол демократических сил» (КСДС). Создателем КСДС является Юрий Воскресенский, участник встречи Лукашенко с лидерами оппозиции в СИЗО КГБ.

Основные изменения

Основные положения Конституции остались прежними. Вот часть предлагаемых изменений:

Разрешается быть президентом не более двух сроков;

Вводится запрет на финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами;

Предусмотрен единый день голосования;

Президент не может отменять акты правительства;

Указы и распоряжения президента не должны противоречить Конституции и законам;

Гарантия защиты и неприкосновенности для бывших президентов;

Парламенту продлевают срок полномочий с 4 до 5 лет;

Депутаты смогут работать в парламенте после избрания, если принесут особую присягу;

Всебелорусское народное собрание наделяется особым статусом. Это будет «высший представительный орган народовластия Республики Беларусь», а его решения «являются обязательными для исполнения всеми государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами»;

Всебелорусское народное собрание может сместить президента с должности «в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления»;

Гарантия защиты персональных данных граждан;

Брак однозначно определён как союз мужчины и женщины;

Равные права мужчин и женщин;

Запрет на монополизацию СМИ, в том числе со стороны государства;

Запрет силовикам и судьям вступать в партии;

Убрана обязанность госорганов письменно мотивировать отказ от рассмотрения обращений граждан;

Обязанность граждан следить за своим здоровьем;

Проявление патриотизма и сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа — долг каждого;

Институт уполномоченного по правам человека (его пока нет в Беларуси), его будет назначать президент с предварительного согласия от Совета Республики на пять лет;

Убирается возможность отзыва депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.

Кто авторы

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В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Среди них, например, Наталья Кочанова. глава Совета Республики, Пётр Миклашевич, глава Конституционного суда, Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей, ряд сенаторов и депутатов, руководящие работники организаций, предприятий, общественных объединений.

Также среди авторов уроженец Случчины Олег Руммо, сенатор и руководитель Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Что дальше

Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 21 июля. 1 августа проект Конституции с предложениями, которые поступали от граждан, коллективов и должностных лиц должны внести на рассмотрение Александра Лукашенко. Вероятно, после этого проект может измениться. После будет всенародное обсуждение. И, возможно, в начале следующего года (2022-го) обновлённая Конституция будет вынесена на референдум.