Текст поправок в Конституцию Беларуси, разработанных конституционной комиссией, опубликовало на своём сайте учреждение «Круглый стол демократических сил» (КСДС).
Откуда проект
Новый проект Конституции разрабатывается специальной комиссией, которая была создана указом Александра Лукашенко в марте этого года. Её промежуточный вариант опубликовала на своём сайте организация «Круглый стол демократических сил» (КСДС). Создателем КСДС является Юрий Воскресенский, участник встречи Лукашенко с лидерами оппозиции в СИЗО КГБ.
Основные изменения
- Основные положения Конституции остались прежними. Вот часть предлагаемых изменений:
- Разрешается быть президентом не более двух сроков;
- Вводится запрет на финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами;
- Предусмотрен единый день голосования;
- Президент не может отменять акты правительства;
- Указы и распоряжения президента не должны противоречить Конституции и законам;
- Гарантия защиты и неприкосновенности для бывших президентов;
- Парламенту продлевают срок полномочий с 4 до 5 лет;
- Депутаты смогут работать в парламенте после избрания, если принесут особую присягу;
- Всебелорусское народное собрание наделяется особым статусом. Это будет «высший представительный орган народовластия Республики Беларусь», а его решения «являются обязательными для исполнения всеми государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами»;
- Всебелорусское народное собрание может сместить президента с должности «в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления»;
- Гарантия защиты персональных данных граждан;
- Брак однозначно определён как союз мужчины и женщины;
- Равные права мужчин и женщин;
- Запрет на монополизацию СМИ, в том числе со стороны государства;
- Запрет силовикам и судьям вступать в партии;
- Убрана обязанность госорганов письменно мотивировать отказ от рассмотрения обращений граждан;
- Обязанность граждан следить за своим здоровьем;
- Проявление патриотизма и сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа — долг каждого;
- Институт уполномоченного по правам человека (его пока нет в Беларуси), его будет назначать президент с предварительного согласия от Совета Республики на пять лет;
- Убирается возможность отзыва депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.
Кто авторы
В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Среди них, например, Наталья Кочанова. глава Совета Республики, Пётр Миклашевич, глава Конституционного суда, Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей, ряд сенаторов и депутатов, руководящие работники организаций, предприятий, общественных объединений.
Также среди авторов уроженец Случчины Олег Руммо, сенатор и руководитель Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.
Что дальше
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 21 июля. 1 августа проект Конституции с предложениями, которые поступали от граждан, коллективов и должностных лиц должны внести на рассмотрение Александра Лукашенко. Вероятно, после этого проект может измениться. После будет всенародное обсуждение. И, возможно, в начале следующего года (2022-го) обновлённая Конституция будет вынесена на референдум.