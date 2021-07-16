Германию и Бельгию затопило: десятки погибших и тысячи пропавших без вести. Также затронуло соседние страны

Сильнейшие наводнения в Западной Германии и Бельгии привели к разрушениям и человеческим жертвам, а в Швейцарии из зоопарка унесло течением несколько животных.

Как пишет «Медуза», в Германии минимум 80 человек погибли и около 1,3 тысячи числятся пропавшими без вести. В районе чрезвычайного происшествия сейчас не работает мобильная связь, поэтому сохраняется надежда, что пропавшие живы, но пока не имеют возможности сообщить о своём местоположении.

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Ещё 12 человек погибли и пятеро пропали без вести в соседней Бельгии.

Уровень воды поднимается в отдельных районах Нидерландов, Франции и Швейцарии, пишет ВВС.

Сёла затоплены водой, завалены деревьями, машины плавают по дорогам, а улицы превратились в бурлящие реки. Многие из пострадавших забрались на крыши своих домов и ждут спасения. В спасательной операции участвуют 2500 спасателей и военных. Во многих районах Западной Германии за последние 24 часа выпало рекордное количество осадков и реки вышли из берегов. Почти 150 тыс. домов осталось без электричества. Транспортное сообщение в стране нарушено. Наиболее пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Полиция открыла горячую линию для людей, которые могут сообщить о пропаже близких, а жителей попросили присылать видео и фотографии, которые могли бы помочь им в поисках.

Спасатели с самолётов пытаются вытащить отчаявшихся людей с улиц и крыш. Власти земель призывают людей по возможности оставаться на верхних этажах или забираться на крыши домов. В соседней с Германией Бельгии также несколько дней шёл проливной дождь, из-за которого реки в регионе Валлония вышли из берегов. К вечеру четверга улицы нескольких бельгийских городов затопило.

Особенно пострадали провинции Льеж и Намюр: курортный город Спа был полностью покрыт водой. В городе Шофонтен почти 1800 человек были вынуждены эвакуироваться.

В коммуне Пепенстер в Льеже узкие улочки превратились в быстрые реки. Сильное течение мешает эвакуации жителей. Эвакуация также объявлена в административном центре провинции, городе Льеж. Наводнение также затронуло части Швейцарии и Нидерландов. В Швейцарии поднимается уровень воды в нескольких озёрах — жителям Берна власти рекомендовали парковать свои автомобили повыше, чтобы их не затопило. В ближайшие часы, предупреждают метеорологи, уровень воды, скорее всего, будет подниматься. Также эвакуируется городской зоопарк, из которого уже унесло водой нескольких обитателей.

Британия и Евросоюз предложили помощь в ликвидации последствий наводнения всем пострадавшим странам.