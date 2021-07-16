Лукашенко подписал поправки в закон «О чрезвычайном положении». Теперь его могут объявить из-за протестов

Александр Лукашенко утвердил поправки в закон «О чрезвычайном положении» в Беларуси.

Теперь, согласно поправкам, в стране могут объявить чрезвычайное положение не только из-за стихийных бедствий и катастроф, как это было раньше, но и из-за «беспорядков, в результате которых возникает опасность для территориальной целостности и существования государства». В законе прописали, что к беспорядкам среди прочего относятся «попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти».

В законе уточнили перечень мер, которые могут ввести, если действует чрезвычайное положение. В частности, власти могут приостановить выпуск и распространение продукции СМИ, установить особый порядок аккредитации журналистов, ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

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Данная норма разработана с учётом опыта реагирования властей на события 2020 года.

Поправки также предусматривают, что к обеспечению режима чрезвычайного положения могут привлечь военизированные организации. В законе «О Вооружённых Силах Республики Беларусь», в частности, прописали, что армию можно привлечь для пресечения массовых беспорядков.