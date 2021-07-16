«Меня трижды кусали гадюки, важно вовремя удалить яд из ранки». Случчанин рассказал о встречах со змеями

Ежегодно 16 июля отмечают Всемирный день змеи. Вот и я вспомнил, как не раз встречался с этими пресмыкающимися. С древних времён загадочный образ змеи захватил человеческое сознание. Это прослеживается в культуре всех народов, где в легендах и сказках встречаются разные змееподобные создания.

Как тут не вспомнить славянского дракона Змея Горыныча. Во многих странах мифологическим и живым ползающим существам поклоняются и поныне. Испокон веков на всех континентах змей почитали, и всюду присутствует титул «мудрая». Сам Христос напутствовал апостолов словами: «…будьте мудры, как змеи…». Учёные отмечают у них намёки на интеллект и интуицию.

У большинства из нас словно присутствует врождённый страх перед змеёй, мы испытываем некий ужас. Воочию видел, как люди от испуга совершали просто фантастические прыжки в сторону от гадюки. Младенец может играть со змеёй, но потом жизненный опыт закладывает опасение к ней.

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Нужно подчеркнуть, что белорусские гадюки достаточно кроткие, ядовитые зубы у них небольшие, к тому же они опасаются человека. Если не наступить на неё, то гадюка ни за что сама не проявит агрессию. Змея сама никогда не атакует человека, если её не раздражать и не причинить боль. Чаще это делает человек, именно он провоцирует ползающих существ. И даже при защитной атаке гадюка часто не использует яд, а просто кусает. Тем не менее, собираясь в лес, обязательно надевайте сапоги и берите палку, чтобы ворошить траву. Достоверных случаев смерти здорового человека от укуса гадюки в Беларуси неизвестно. А меня трижды кусали. Признаюсь, сам виноват, так как занимался с гадюками своего рода «экспериментами» — хотел проверить реакцию змеи. Оговорюсь — все мои испытуемые остались живы. Нужно отметить, что укус действительно очень болезненный, важно своевременно удалить яд из ранки. В первый раз, ещё в студенчестве, это сделал опытный преподаватель: надрезал место укуса ножом и дал стечь крови. В другой раз выдавливал и отсасывал кровь из места укуса и сплёвывал её. Известно, что гадюка не считает человека своей жертвой, поэтому иногда «экономит» яд, так как он трудно воспроизводится.

Были сообщения последних лет, что якобы в самом Слуцке видели гадюк. Судя по описаниям, это больше похоже на разновидность ужей, у которых слабо просматриваются «жёлтые ушки», так как имеют тёмно-серый оттенок и сливаются с цветом тела самой рептилии. Чешуя ужа блестящая, а у гадюки - бархатистая, и по этим признакам они легко различаются. Мои встречи с ужами в Слуцке всегда носили мирный характер. Приходилось даже уносить их с дороги в безопасное место. Мой отец в годы войны партизанил в Пуховичском районе. Однажды их группа заночевала на хуторе у самого леса. Некоторые из соратников не смогли спать в хате, так как ночью там ползали ужи. Оказывается, хозяин не прогонял их, потому как ужи защищали дом от мышей. Кстати, в белорусских деревнях такая традиция была.

Три года назад ехали на дизеле в Пасеку на «тихую охоту». Познакомились с заядлым грибником, который рассказал о встрече сразу с тремя огромными (до 2-х метров, по его словам) жёлтыми змеями. Судя по всему, это были медянки, не ядовитые твари. Понятно, что «у страха глаза велики», ведь медянка не достигает и метра, но сам факт примечателен, так как в наших краях эта змея — большая редкость и занесена в Красную книгу Беларуси. Змеиный яд использовался для врачевания ещё до новой эры, а наши далёкие предки верили, что он может оживить мёртвого. Надо думать, поэтому символом медицины является мудрая змея, обвивающая чашу знания. Эта эмблема означает сосредоточие всех светлых законов природы и общества, которые порождают созвучие души и тела.