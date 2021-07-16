Срок самоизоляции по коронавирусу сократили с 10 до 7 дней. Что ещё изменится

Правительство сокращает срок самоизоляции по коронавирусу с 10 до 7 дней. Соответствующее постановление принято Совмином 14 июля. Такое постановление опубликовано на сайте pravo.by.

Изменения в постановление № 208 предусматривают сокращение срока самоизоляции для белорусов, иностранных граждан и лиц без гражданства, относящихся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19. Самоизоляцию необходимо будет соблюдать в течение 7 календарных дней с даты последнего контакта (ранее 10 дней). Также установлена новая форма требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

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Что ещё изменится?

Расширен список тех, кому можно пересекать госграницу наземным транспортом. Это иностранцы, которые приезжают учиться в Беларусь, те, кто приезжает в нашу страну для вакцинации против CОVID-19, и россияне, следующие в РБ из Калининградской области РФ железнодорожным транспортом без пересадок;

На самоизоляции не обязаны сидеть те, кто вакцинировался более чем за месяц и менее чем за год до въезда в Беларусь. Даже если человек возвращается из стран, включённых в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Нужен сертификат.

Разрешено использовать для подтверждения отрицательного результата теста на COVID-19 оригинал либо копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, также в приложении «Путешествую без COVID-19». Это касается иностранцев, достигших шестилетнего возраста (исключение — имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь), прибывающих в Беларусь;

Изменения вступят в силу после официального опубликования нового постановления.