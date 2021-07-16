Слуцкая фанатка Гарри Поттера выиграла карту «Кур'ера»

В начале недели «Кур'ер» запустил на своей странице в Instagram розыгрыш карты «Кур'ера». В среду, 14 июля, мы подвели итоги. И победителем стала 14-летняя школьница Александра Кастюкевич, девятиклассница СШ № 10.

«Да, я знаю про карту „Кур'ера“. Хотелось, чтобы в партнёрах появились продовольственные и хозяйственные магазины, куда ходишь каждый день», — отметила Александра.

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По словам девушки, она читает «Кур'ер» в Instagram. Особенно ей нравится узнавать новости про открытия в Слуцке и смотреть репортажи с праздников.

Александра увлекается вокалом, художественной гимнастикой и историей Гарри Поттера. Она поттероман. Это человек, который любит всё, связанное с Гарри Поттером: книги, фильмы. Кроме этого, она приобретает вещи, которые так или иначе относятся к этой фантастической истории.

«Я не знаю, сколько в Слуцке поттероманов. Но вот я недавно была в лагере, нас было трое. Мы не ожидали», — сказала школьница.

Как приобрести карту

Есть два способа. Первый — подписаться на печатные номера газеты «Кур'ер» в редакционном отделе газеты и получить карту бесплатно. Адрес: улица Ленина, 128. Время работы: с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00, перерыв — с 13.00 до 13.30.

Заплатив меньше 5 рублей за месячную подписку, вы получите выгоду на 30 рублей 20 копеек, а заплатив 29 рублей 70 копеек за полугодовую подписку, выгода составит 181 рубль 20 копеек. Какие вы получите бонусы, подписавшись на газету, можете прочитать здесь.

Второй способ получить карту — купить её за 7 рублей по этому уже адресу редакционного отдела: улица Ленина, 128.

В нашем списке более 40 партнёров, которые дают держателю карты скидку. Это кафе, магазины, СТО, салоны красоты и не только. Их и другие подробности вы можете посмотреть здесь.