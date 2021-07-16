«Белсат», «Радио Свобода»… В Беларуси снова прошли массовые обыски у журналистов

С утра 16 июля силовики сразу в нескольких городах пришли с обысками примерно к полутора десяткам журналистов, сотрудничающих с негосударственными медиа.

Обыски прошли у журналистов и других изданий в Минске, Гродно и Пинске. Многие из журналистов были задержаны, что им вменяют — пока неясно.

В офис «Радио Свобода» в Минске силовики выломали дверь с помощью лома, предварительно вырвав камеры видеонаблюдения на этаже, пишет «Медуза». Из офиса начали изымать технику.

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