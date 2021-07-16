«Белсат», «Радио Свобода»… В Беларуси снова прошли массовые обыски у журналистов

С утра 16 июля силовики сразу в нескольких городах пришли с обысками примерно к полутора десяткам журналистов, сотрудничающих с негосударственными медиа.
Обыски прошли у журналистов и других изданий в Минске, Гродно и Пинске. Многие из журналистов были задержаны, что им вменяют — пока неясно.
В офис «Радио Свобода» в Минске силовики выломали дверь с помощью лома, предварительно вырвав камеры видеонаблюдения на этаже, пишет «Медуза». Из офиса начали изымать технику.
- Массовые обыски у журналистов и правозащитников и их задержания продолжаются в Беларуси несколько дней. 8 июля прошли обыски в независимом издании «Наша ніва», его сайт был заблокирован, а на следующий день силовики пришли в несколько региональных негосударственных СМИ.
- 14 июля массовые обыски и задержания прошли в правозащитных организациях по всей стране. За один день было проведено порядка 50 обысков.
- Задержанных журналистов и правозащитников обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса, в основном — об участии в массовых беспорядках и уклонении от уплаты налогов.