В пятницу, 16 июля, состоялся матч 16-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси между ФК «Слуцк» и ФК БАТЭ (Борисов). Матч закончился победой борисовского клуба со счётом 3:4. Матч прошёл на стадионе «Городской» (Слуцк).

В первом тайме гости забили случчанам четыре гола. Открыли счёт борисовчане на 9-ой минуте встречи. На добивании успешно сыграл хавбек борисовчан Павел Карасёв. Второй гол «жёлто-синие» забили ещё спустя 9 минут. Отличился в этот раз полузащитник Евгений Яблонский, который замкнул передачу с углового. Третий мяч игроки борисовского клуба забили на 37-ой минуте встречи, отличился Павел Нехайчик выходом один на один с вратарём случчан. Четвертый мяч случчане забили сами себе, защитник «бело-синих» Эдуард Жевнеров головой отправил мяч в свои ворота. Произошло это на 41-ой минуте матча. Перерыв, счёт 0:4 в пользу борисовчан.

Во втором тайме случчане отыграли один мяч на 59-ой минуте встречи. С пенальти отличился полузащитник случчан Дмитрий Сасин. Далее 67-ая минута матча стала счастливой для случчан. Отличился форвард «бело-синих» Стефен Альфред с передачи одноклубника Кирилла Вергейчика. Третий мяч забил новичок ФК «Слуцк» Марат Бураев на четвёртой компенсированной минуте к матчу с передачи Стефена Альфреда.

Таким образом, после финального свистка, случчане уступили борисовскому БАТЭ со счётом 3:4, отыграв три гола во втором тайме.