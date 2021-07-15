В воскресенье мы побывали на озере в 25 километрах от Слуцка. Это чудесный водоём в окружении сосновых и берёзовых лесов. Раньше здесь был водный танкодром, где танкисты тренировались в преодолении водных препятствий, а сейчас — зона отдыха.

Чтобы попасть на водоём, нужно выехать из Уречья на дорогу, ведущую на Любань. Примерно километров через семь будет поворот, отмеченный вывеской и деревянными скульптурами бобров. Проехав около километра по просёлочной дороге, мы попали на поляну к домику смотрителя. Здесь же увидели несколько стоянок для отдыхающих, палатки и волейбольную площадку.

Плавающие острова

Место оказалось очень живописным, а благодаря деревьям было не жарко. В зоне отдыха есть два водоёма. Один — большой, где купаться запрещено, но можно покататься на лодке, катамаранах или порыбачить. Особенностью этого озера, как нам сказали отдыхающие, являются плавающие острова. Их несколько. Когда дует ветер, то они передвигаются по воде в разные стороны. Но мы этого «чуда» не увидели, потому что стояла абсолютно безветренная погода.

Бывший водный танкодром

Главное достоинство — природа

На втором водоёме, который не больше километра в длину и 25 метров в ширину, расположен пляж. Правда, отдохнуть здесь можно только платно. За 2 рубля с человека мы расположились на берегу, купались и загорали.Оказалось, что в 80−90-е годы, как рассказал нам один из отдыхающих, бывший военный, здесь был водный танкодром. Танкисты отрабатывали умения погружаться и двигаться в танке под водой по приборам. Когда воинские части расформировали, объект был заброшен. Несколько лет частник оборудовал место под зону отдыха.

Неподалёку от пляжа мы увидели веранды, беседки, деревянное здание, где люди останавливаются на несколько суток, и баню. На мангалах компании жарили шашлыки. Правда, сама территория особо не благоустроена, дорожек или клумб нет. Такое впечатление, что всё разместили там, где получилось, без особого плана. Главное достоинство этого места — сама природа.

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