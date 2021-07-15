Где и когда в Солигорске можно будет забрать сертификат ЦТ

С 16 июля, а за резервные дни — с 23 августа в Беларуси начнётся выдача сертификатов централизованного тестирования. «Шахцёр» рассказал, где можно забрать свой документ тем, кто сдавал ЦТ в Солигорске.
Сертификаты можно забрать в филиале БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж» на улице Козлова, 18.
С 16 июля 2021 года до 20 августа 2021 года по рабочим дням с 09.00 до 18.00
- обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
- по субботам с 09.00 до 15.00
- воскресенье — выходной.
С 23 августа 2021 года по 31 декабря 2022 года по рабочим дням с 08.00 до 17.00
- обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
- суббота, воскресенье — выходной.
Для получения сертификатов при себе нужно иметь:
- пропуска на тестирование по соответствующим предметам (с отметками «Тестирование прошёл»);
- документ, удостоверяющий личность, по которому абитуриент проходил тестирование;
- документ об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании).