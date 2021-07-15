Где и когда в Солигорске можно будет забрать сертификат ЦТ

С 16 июля, а за резервные дни — с 23 августа в Беларуси начнётся выдача сертификатов централизованного тестирования. «Шахцёр» рассказал, где можно забрать свой документ тем, кто сдавал ЦТ в Солигорске.

Сертификаты можно забрать в филиале БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж» на улице Козлова, 18.

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С 16 июля 2021 года до 20 августа 2021 года по рабочим дням с 09.00 до 18.00

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

по субботам с 09.00 до 15.00

воскресенье — выходной.

С 23 августа 2021 года по 31 декабря 2022 года по рабочим дням с 08.00 до 17.00

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

суббота, воскресенье — выходной.

Для получения сертификатов при себе нужно иметь: