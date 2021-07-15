Что будет делать Слуцкая ГАИ, чтобы предупредить аварии с мотоциклистами

Слуцкая ГАИ с 15 до 26 июля участвует в республиканской профилактической акции по предупреждению ДТП с участием мототранспорта.

Будут организованы профилактические рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением. В том числе с использованием нарядов ДПС ГАИ в составе мотопатрулей. Акция пройдёт в населённых пунктах и на прилегающих к ним автодорогах, а также в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках.

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Работники ГАИ разъясняют мотоциклистам правила безопасного поведения на дорогах и рассказывают об ответственности для нарушителей на мототранспорте.

Основные факторы, которые влияют на тяжесть последствий ДТП, — отсутствие навыков у водителей мототранспорта, нарушение правил маневрирования, лихачество и превышение скорости.

Уважаемые граждане! В случае совершения водителями мототранспорта противоправных действий, в том числе зафиксированных автомобильными видеорегистраторами, просим незамедлительно сообщать на телефонную линию 102.

Чтобы было меньше ДТП, ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям механических двухколёсных транспортных средств соблюдать правила дорожного движения, быть дисциплинированными и вежливыми на дороге.