Вскоре изменится порядок расчёта клиентов с организациями и индивидуальными предпринимателями, которые сдают в аренду жильё, дачи и садовые домики.

Совет Министров и Национальный банк РБ своим постановлением сократили перечень случаев, когда приём субъектами хозяйствования наличных денежных средств может осуществляться без использования кассового оборудования.

Организации и «частники», оказывающие услуги аренды, с 10 октября 2021 года обязаны:

использовать кассовое оборудование при оказании услуг по предоставлению жилья в общежитии и найму жилых помещений, садовых домиков, дач, в том числе для краткосрочного проживания. Сведения о моделях (модификациях) кассовых аппаратов и компьютерных систем есть на официальном сайте Госкомитета по стандартизации.

Кроме того, можно пользоваться программными кассами, которые устанавливаются на планшетах, смартфонах и других устройствах. Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

Для ИП и организации установка платёжных терминалов для расчёта карточкой в данном случае не обязательна.

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Что ещё обязательно

На кассовое оборудование нужно установить средства контроля налоговых органов (СКНО).

Справки по телефонам: в Слуцке — 97 631, в Копыле — 5 53 64, 5 04 75, в Старых Дорогах — 5 89 31, 3 07 95, а также в контакт-центре МНС по телефону 189 (стационарная сеть) или +375 17 229 79 79.