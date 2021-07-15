Семьям, которые воспитывают троих и более детей, окажут единовременную материальную помощь к 2021/2022 учебному году в размере 65 рублей на каждого ребёнка.
Об этом сообщает «Слуцкі край».
Напомним, что в 2020/2021 учебном году выплата составляла 60 рублей.
Под помощь подпадают учащиеся, обучающиеся в учреждениях общего среднего и специального, на уровне общего среднего образования.
Для получения помощи семьям необходимо представить:
- паспорт;
- копию удостоверения многодетной семьи;
- справку с места учёбы на каждого обучающегося.
Документы принимаются с 8 июля по 31 августа этого года по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 14, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни (Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения).