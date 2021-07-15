ФК «Слуцк» против БАТЭ (Борисов). Прогноз на матч

В пятницу, 16 июля, в рамках 16-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» принимает дома БАТЭ (Борисов). Начало игры в 16.45. Матч пройдёт на стадионе «Городской» (Слуцк).

Накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Первая половина круга позади, и случчане на сегодняшний день находятся на 12-й строчке турнирной таблицы. Летом в команде произошли небольшие кадровые изменения: к клубу присоединился вратарь Артём Гомелько, а ушёл Илья Ращеня, который перешёл в российский «Волгарь».

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Фаворитом в предстоящем матче определённо является борисовский БАТЭ. Даже судя по статистике личных встреч, между командами было сыгра­но 18 матчей, в 17-ти из них борисовчане праздновали победу. В первый и последний раз «бело-синие» обыгрывали борисовчан в 2017 году на домашнем стадионе, где единственный мяч за нашу команду забил ивуарийский форвард-легионер Сенин Себаи.

Сейчас команда не располагает таким же составом, чтобы противостоять самой титулованной команде Беларуси.

ФК БАТЭ (Борисов). Борисовчане после первого круга находят­ся на второй строчке в турнирной таблице и отстают от лидирующего «Шахтёра» на 4 балла. Помимо чемпионата борисовский клуб после матча со «Слуц­ком» (22 июля) примет участие в новом турнире UEFA под названием «Лига Конференций».

Борисовчане являются очевидным фаворитом в противостоянии со «Слуцком», как и в матче первого круга. Напомним, что в первом туре «жёлто-синие» были сильнее наших футболистов — 3:0.

Ожидание от матча. Скорее всего, борисов­чане в очередной раз обыграют нашу команду. По сей день ещё достаточно велика разница между футболистами и в целом между клубами. К тому же статистика личных встреч говорит о том, что в предстоящем матче наша команда останется без набранных очков. Прогноз на матч — победа БАТЭ.