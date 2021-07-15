В этом году семь жителей Слуцкого района заявили о трудной жизненной ситуации

В 2021 году в Слуцком районе комиссия по координации работы по содействию занятости населения провела 16 заседаний. На них за помощью обратились более 200 человек, а с заявлением о трудной жизненной ситуации — 7 жителей района.



Об этом сообщает «Слуцкі край».

Напомним, что решение о создании постоянно действующей комиссии было принято 12 марта 2018 года. В неё входят 16 человек, в том числе депутаты всех уровней, руководители ЖКХ, РОВД, ЦРБ, службы занятости, налоговой, социальной службы, профсоюзов и общественных организаций. Основная задача комиссии — помогать людям найти работу по Декрету № 1. Неработающие случчане могут обратиться в неё, если нуждаются в консультативной или правовой помощи (телефон: 8 (1 795) 2 54 37).

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