15 июля издревле славяне отмечают праздник «Берегиня». По преданиям, она была прародительницей всего живого на земле. Её отождествляли с берёзой, иногда даже изображали матушку в образах этих деревьев. Считалось, что ко всем добрым и честным людям она относится как к своим детям, воплощая духовность и обилие всех даров природы.

Славянские предки верили, что это дерево может помочь в самые трудные времена своей чистой энергией. Поэтому часто рядом с домом высаживали светлую красавицу.

Славяне соблюдали традицию — расстилали на утренней росе рушник, а потом обтирались им. Все знали, что утренняя роса обладает особыми целебными свойствами. После обтирания рушники сушили на берёзах — деревья забирали из ткани собранный негатив и заряжали рушник силой Берегини. Потом эти же рушники использовали как средство от порчи и сглаза.

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Как дань этой общеславянской традиции в Беларуси и России ежегодно проводятся фестивали с одноимённым названием «Берегиня». По старинной традиции сегодня нужно обрывать вишню и готовить из неё варенье. Считается, что получится самое вкусное и полезное.