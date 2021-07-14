Как в Уречье под Слуцком раскрыли заговор военных

Даже не заговор, а целая подготовка к антисоветскому восстанию. Так это дело характеризовалось в официальных бумагах ОГПУ, так преподносилось в справках, которые были разосланы ОГПУшному начальству — Менжинскому, Ягоде, Мессингу и другим.
Итак, 4-ю стрелковую Краснознамённую дивизию имени Германского пролетариата сформировали в июне 1919 года. Она участвовала в боях с армией генерала Юденича, участвовала в Советско-польской войне — сражалась с белополяками в районе Полоцка, Минска, Молодечно, наступала на Варшаву, упорно билась с войсками генерала Сикорского на реке Вкре. А после громила формирования Булак-Балаховича в окрестностях городов Речица и Лоев, уничтожала крупные банды, ликвидировала антисоветские восстания на Гомельщине и Минщине. Иными словами, подразделение было боевым и прославленным.
В конце двадцатых — самом начале тридцатых годов прошлого века 4-я стрелковая дивизия дислоцировалась в Слуцке. А два её полка — 12-й стрелковый Бауманский и 4-й артиллерийский — размещались в местечке Уречье. Там-то вся каша и заварилась.
О чём рассказали документы
«В конце мая 1931 года в Белоруссии имел место побег из части начальника штаба 2-го батальона 12-го стрелкового полка 4-й дивизии Люцко И.Ф. и старшины 3-й роты того же батальона Дёмина А.И. с намерением поднять вооружённое восстание и уйти в Польшу. Побегу предшествовала контрреволюционная повстанческая работа, которую вёл Люцко и его соучастники среди контрреволюционного кулацкого элемента», — докладывал наверх начальник Особого отдела ОГПУ СССР Ян Ольский.
Из крестьян в командирыИван Люцко был уроженцем деревни Працевичи Слуцкого района. В графе «происхождение» писал «из крестьян». В 1915-м окончил начальное училище. Во время белопольской оккупации партизанил в здешних местах. А в 1920-м вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Участвовал в боях с белополяками, а позднее — с частями армии УНР, которыми командовал небезызвестный Семён Петлюра.
Когда же бои отгремели, Ивана Люцко демобилизовали. Но военное дело уже так захватило паренька, что в июне 1921 года он поступил в 27-ю Иваново-Вознесенскую пехотную школу комсостава. В 1924-м эту школу успешно окончил. В том же году стал членом ВКП (б).
С этого момента военная карьера белоруса и пошла в гору. Он назначался инструктором территориального управления 5-го стрелкового корпуса Мозырского окружного военкомата, командиром взвода, помощником командира роты, командиром роты и, наконец, начальником штаба батальона того самого 12-го стрелкового Бауманского полка той самой 4-й стрелковой дивизии.
Родители подвели
По службе Иван Люцко характеризовался очень хорошо: считался одним из образцовых командиров, выдвигался на должности во внеочередном порядке. В общем, имел реальные перспективы подняться до самых высших чинов. Всё рухнуло, можно сказать, в одночасье. Беда в том, что родители Ивана были крестьянами сметливыми и трудолюбивыми, владели крепким хозяйством и упрямо не желали вступать в колхоз, оставаясь единоличниками. И это в разгар процесса коллективизации!
Из-за такой позиции родителей Ивану Люцко во время одной из чисток рядов партии объявили строгий выговор с предупреждением. А в марте 1931-го и вовсе исключили из ВКП (б). Что было равносильно получению волчьего билета. Тогда же, очевидно, начальник штаба и затаил обиду на Советскую власть.
Связался с кулаками
Вернёмся к документу. «Приблизительно за месяц до побега, — докладывал Ян Ольский, — Люцко начал вести контрреволюционную работу и приступил к созданию повстанческой организации. В этих целях он начал нащупывать для вербовки недовольных соввластью и служебной обстановкой средних и младших командиров, используя различные провокационные слухи. За несколько дней до побега Люцко связался с отдельными кулаками, жившими вблизи лагеря, и повёл их вербовку в свою повстанческую организацию.
Первоочередной план Люцко сводился к поднятию восстания в лагере „Уречье“, вооружению крестьян, захвату г. Слуцка и организованному уходу в Польшу».
По данным ОГПУ, начальник штаба успел склонить на свою сторону до шестидесяти человек, из них десять военнослужащих. Так ли было на самом деле, сейчас установить сложно. В те времена маховик репрессий уже начал набирать обороты. Что-что, а раздувать до огромных масштабов дела к тому моменту чекисты научились.
Побег
Многие из тех, кого завербовал Иван Люцко, бежать отказались (однако это не спасло их от ареста). И тогда начальник штаба решил рвануть только с Дёминым. Они прихватили с собой довольно значительный арсенал: «…два лёгких пулемёта системы Дегтярёва, четыре трёхлинейные винтовки, две гранаты, два револьвера системы „Наган“, 1500 штук винтовочных патронов». Часть оружия беглецы закопали на хуторе одного из своих соучастников.
Нагнала их опергруппа ОГПУ 2 июня — в 5 км от советско-польской границы — на участке 17-го Тимковичского пограничного отряда. Оба отчаянно отстреливались, Люцко бросил в ОГПУшников гранату, но она не взорвалась. В итоге Ивана в перестрелке убили (в кармане у него обнаружили письмо жене). Дёмина же арестовали.