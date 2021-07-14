Стали ли жители Слуцка расходовать больше водопроводной воды из-за жары

«Кур'ер» узнал в «Слуцкводоканале», увеличился ли расход воды у жителей города в связи с жарой. Ведь в Слуцке достаточно большой частный сектор, а люди поливают свои огороды.



«Нет ничего. Всё нормально. Работаем в штатном режиме», — сказали «Кур'еру» в администрации водоканала.

Сейчас всех садоводов и огородников беспокоит одно: удастся ли при такой жаре сохранить урожай. Напомним, что «Кур'ер» спросил у случчан, что они думают по этому поводу и как спасают свой урожай.

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В ТЕМУ. За сутки уровень воды в реке Случь понизился на 2 см. И продолжает падать.

Жара в Слуцке продержится ещё неделю