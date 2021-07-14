Мы продолжаем путешествовать по Беларуси и открывать для себя и, конечно, для вас новые интересные места. В этот раз прогуляемся по старинной усадьбе Святополк-Четвертинских, расположенной в Гродненской области, в посёлке Желудок (ударение на последний слог) Щучинского района. Ехать до места назначения более 220 км. Самый быстрый путь через Несвиж, Мир и Новогрудок.
Усадьба была построена в 1908 году по заказу князя Людвига Святополк-Четвертинского. Проект дворца создал известный польско-итальянский архитектор Владислав Маркони. В проекте усадьбы значились трёхэтажный дом, парк, флигель, мельница, пруд и множество хозпостроек.
До 1939 года здесь проживала большая семья Святополк-Четвертинских. Потом пришла Вторая мировая война, Желудок захватили фашисты, а князь Людвиг погиб в фашистском концлагере Освенцим. Сама усадьба почти не пострадала — с 1941 по 1944 год в ней был немецкий военный госпиталь.
В 1960-х гг. дворец передали войсковой части противовоздушной обороны, в 1992 году войсковая часть была расформирована, а усадебный комплекс передали одному из подразделений Национальной академии наук Беларуси.
В 2014 усадьбу выкупил русский бизнесмен. Сейчас на территорию можно попасть, заплатив 4 рубля. Вас сразу попросят расписаться в журнале по технике безопасности и только потом пустят на территорию. Парковки, кстати, здесь нет.
Войти вовнутрь дворца пока ещё можно. Но что-то мне подсказывает, что если владельцы в срочном времени не займутся реставрацией, то пускать туда перестанут. Всё и так уже хлипкое.
Место максимально мистическое. Можно найти кучу закоулков и заблудиться. Особенно страшно, когда неожиданно натыкаешься на такого же испугавшегося туриста.
Во дворце сохранились оригинальные двери, плитка на полу и лестницы по всему дому. Кое-где всё ещё присутствует лепнина. Камин, кстати, бутафорский. Думаю, он остался с тех времён, когда здесь снимали фильмы.
Самое красивое место во дворце — парадная деревянная лестница. Именно ради неё сюда приезжают фотографы со всей Беларуси. Я их понимаю, потому что сама не смогла пройти мимо этой красоты.
Стоит ли ехать в Желудок? Однозначно — ДА! Особенно если вы хорошо распланируете свой маршрут и заедете ещё в несколько исторических мест. Тем более по пути их много.
ПИШИТЕ. Если у вас есть идеи новых туристических маршрутов. В свою очередь, мы постараемся посетить интересные места и обязательно расскажем вам о своих приключениях и впечатлениях!
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