Под Минском неизвестные выстрелили в кота из арбалета и пробили ему лёгкое. Животное умерло

В деревне Холма возле Фаниполя неизвестные подстрелили домашнего кота по кличке Макс. Животное пришло домой со стрелой в животе. Врачи пытались спасти питомца, но он умер. Родители в ужасе, а дети в слезах. Семья, чей кот был подстрелен, рассказала Onliner свою версию событий.

— Вечер субботы, мы были в доме. Где-то после 20.00 в дом зашёл наш кот, и мы увидели в нём стрелу. Макс ещё мог идти сам, даже пытался запрыгнуть на своё любимое место на сушилке, где он обычно спал.

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Сразу же начали обзванивать ветеринаров и искать, кто из них мог бы помочь. В итоге приехали на ветеринарную станцию в Минск. Из кота извлекали стрелу, ставили капельницу. Врач выписал антибиотики, противовоспалительное средство, через 12 часов нужно было прийти снова.

— Выяснилось, что задето лёгкое, всё внутри хрипело, как будто что-то булькало. Судя по стреле, в него могли попасть из арбалета. К сожалению, Макс не смог продержаться 12 часов: когда пришло время везти его к ветеринару, он уже не дышал.

Кто всё это сделал, семья не знает. Пока были в доме и пытались найти ветеринара, заметили, что к дому подъезжал квадроцикл, возле ворот дома кто-то искал что-то. Семья считает, что это мог быть тот, кто стрелял из арбалета.

Беспокойство у семьи вызывает и то, что в местной группе в Viber некоторые участники писали не очень мирные комментарии в адрес чужих домашних животных.

Чтобы выяснить, кто подстрелил кота, написали заявление в милицию.

Александра Попова, официальный представитель УВД Минского облисполкома, сообщила Onliner, что все материалы в настоящее время находятся в Фанипольском отделении милиции Дзержинского РОВД:

— Назначена проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.