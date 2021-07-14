«Славкалий» трудоустроил на Нежинском ГОК школьный стройотряд

Учащиеся средних школ г. Любань получили временное трудоустройство на Нежинском ГОК в период летних каникул. Отбор в стройотряд прошли отличники учёбы: средний балл оценок ребят составляет 9,5. Проект реализован в рамках профориентационной кампании «Славкалия» по привлечению молодых специалистов к работе на новом калийном предприятии из региона присутствия (из Любанского, Солигорского и Слуцкого районов)

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Рабочий график трудовой бригады составлен в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Беларусь: 20 часов в неделю с выплатой заработной платы в размере 500 рублей. Школьники выполняют ряд посильных работ по благоустройству территории ГОК: уборку помещений, затирку швов тротуарной плитки, оказывают помощь в озеленении объекта.

Олег Афанасьев, начальник подразделения Рудник в ИООО «Славкалий»:

«Такого рода практика ребятам интересна не только с точки зрения заработка. Они сейчас участвуют в строительстве предприятия, с которым, вероятно, свяжут своё будущее. У них есть возможность получить представление о том, что такое мощное высокотехнологичное калийное предприятие».

Многие из трудовой бригады планируют после окончания школы продолжить обучение в вузах и получить специальности горно-технологического профиля.

Павел Свинко, учащийся гимназии № 1 г. Любань:

«Я не бывал раньше на таких масштабных стройках. Когда мне предложили поработать на „Славкалии“, я согласился, потому что это молодое предприятие и довольно перспективное. Я хочу получить целевое направление в БНТУ на обучение, получить горно-технологическую специальность и в последующем прийти сюда на работу».

Алина Жаврид, учащаяся средней школы № 1 г. Любань:

«У нас такое предприятие, можно сказать, единственное в регионе. Хотелось бы посмотреть на него изнутри. Уже через год мне поступать в высшее учебное заведение. Я хочу связать свою жизнь с калийной отраслью и надеюсь, что через пять лет я сюда уже вернусь как специалист».

Строительство Нежинского горно-обогатительного комплекса ведётся высокими темпами. В текущее время выполняется подготовка шахтного пространства рудника к началу промышленной добычи калийной руды. Уже в следующем году на Нежинском ГОК потребуется более 400 специалистов, в том числе горных инженеров, инженеров по автоматизации, химиков-технологов и маркшейдеров.

Андрей Александров, директор ИООО «Славкалий»:

«Сегодня ведущие вузы страны готовят специалистов по целевому направлению от компании „Славкалий“, мы проводим встречи с учащимися средних школ в рамках презентаций, организуем предметные олимпиады среди выпускников школ. Однако для нас не менее важно привлечь и тех ребят, кто пребывает в стадии принятия решения, какую профессию выбрать в будущем. С этой целью мы инициируем работу такого рода стройотрядов».

Кадровая политика «Славкалия» предусматривает социальную поддержку молодых специалистов: выплату единовременных пособий на момент трудоустройства, предоставление жилья. Компания успешно реализует проект квартала жилой застройки для сотрудников предприятия в г. Любань: два жилых дома на 170 квартир уже введены в эксплуатацию, планируется строительство ещё двух.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Славкалий»

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