Минский государственный колледж технологии и дизайна лёгкой промышленности объявляет набор абитуриентов

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«Минский государственный колледж технологии и дизайна лёгкой промышленности» объявляет набор абитуриентов в 2021/2022 учебном году.

Формы обучения и специальности

Специальности на основе общего базового образования (можно поступить ​после 9 классов). Дневная форма обучения

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Вид экзаменов
Дизайн (объёмный) Дизайнер-исполнитель,
учитель		 3 года 10 мес. Платно Конкурс среднего
балла документа
об образовании
+ рисунок, живопись,
композиция
Машины и аппараты лёгкой,
текстильной промышленности
и бытового обслуживания		 Техник-механик 3 года 10 мес. Бюджет Конкурс среднего
балла документа
об образовании
Конструирование и технология
изделий из кожи		 Техник 3 года 5 мес. Бюджет Конкурс среднего
балла документа
об образовании
Химическая технология
в лёгкой промышленности		 Техник-технолог 3 года 5 мес. Бюджет Конкурс среднего
балла документа
об образовании
Моделирование и конструирование
обуви и кожгалантерейных изделий		 Модельер-конструктор 3 года 5 мес. Бюджет Конкурс среднего
балла документа
об образовании
+ рисунок
Коммерческая деятельность
(товароведение)		 Tоваровед 2 года 10 мес. Платно Конкурс среднего
балла документа
об образовании
Экономика и организация производства. Техник-экономист 2 года 10 мес. Платно Конкурс среднего
балла документа
об образовании

Специальности на основе общего среднего образования (можно поступить ​после 11 классов). Дневная форма обучения

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Вид экзаменов
Технология пряжи, нетканых материалов,
тканей и тканых изделий		 Техник-технолог 1 год 10 мес. Бюджет Конкурс среднего
балла документа
об образовании

Специальности на основе общего среднего образования (можно поступить ​после 11 классов). Заочная форма обучения

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Вид экзаменов
Экономика и организация производства Техник-экономист 2 года 9 мес. Платно Конкурс среднего
балла документа
об образовании

Специальности, обеспечивающие получение профессионально-технического образования.

На основе общего базового образования (можно поступить ​после 9 классов) с получением общего среднего образования. Дневная форма обучения

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Вид экзаменов
Технология обувного производства Сборщик обуви, 3 разряд 2 года 10 мес. Бюджет Конкурс среднего
балла документа
об образовании
Торговое дело Продавец, 4 разряд 2 года 10 мес. Бюджет Конкурс среднего
балла документа
об образовании

ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ!

Контакты

Учреждение образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна лёгкой промышленности»
Почтовый адрес: 220 104, г. Минск, ул. Матусевича, 26

Тел.: +375(29) 143 69 46 8 (017) 378 81 47 (приёмная комиссия)

E-mail: mgkplp@tut.by

Web-сайт: www.coltechdis.by

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
УНП 100 223 411