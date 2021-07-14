«Минский государственный колледж технологии и дизайна лёгкой промышленности» объявляет набор абитуриентов в 2021/2022 учебном году.
Формы обучения и специальности
Специальности на основе общего базового образования (можно поступить после 9 классов). Дневная форма обучения
|Специальность
|Квалификация
|Срок обучения
|Форма обучения
|Вид экзаменов
|Дизайн (объёмный)
|Дизайнер-исполнитель,
учитель
|3 года 10 мес.
|Платно
|Конкурс среднего
балла документа
об образовании
+ рисунок, живопись,
композиция
|Машины и аппараты лёгкой,
текстильной промышленности
и бытового обслуживания
|Техник-механик
|3 года 10 мес.
|Бюджет
|Конкурс среднего
балла документа
об образовании
|Конструирование и технология
изделий из кожи
|Техник
|3 года 5 мес.
|Бюджет
|Конкурс среднего
балла документа
об образовании
|Химическая технология
в лёгкой промышленности
|Техник-технолог
|3 года 5 мес.
|Бюджет
|Конкурс среднего
балла документа
об образовании
|Моделирование и конструирование
обуви и кожгалантерейных изделий
|Модельер-конструктор
|3 года 5 мес.
|Бюджет
|Конкурс среднего
балла документа
об образовании
+ рисунок
|Коммерческая деятельность
(товароведение)
|Tоваровед
|2 года 10 мес.
|Платно
|Конкурс среднего
балла документа
об образовании
|Экономика и организация производства.
|Техник-экономист
|2 года 10 мес.
|Платно
|Конкурс среднего
балла документа
об образовании
Специальности на основе общего среднего образования (можно поступить после 11 классов). Дневная форма обучения
|Специальность
|Квалификация
|Срок обучения
|Форма обучения
|Вид экзаменов
|Технология пряжи, нетканых материалов,
тканей и тканых изделий
|Техник-технолог
|1 год 10 мес.
|Бюджет
|Конкурс среднего
балла документа
об образовании
Специальности на основе общего среднего образования (можно поступить после 11 классов). Заочная форма обучения
|Специальность
|Квалификация
|Срок обучения
|Форма обучения
|Вид экзаменов
|Экономика и организация производства
|Техник-экономист
|2 года 9 мес.
|Платно
|Конкурс среднего
балла документа
об образовании
Специальности, обеспечивающие получение профессионально-технического образования.
На основе общего базового образования (можно поступить после 9 классов) с получением общего среднего образования. Дневная форма обучения
|Специальность
|Квалификация
|Срок обучения
|Форма обучения
|Вид экзаменов
|Технология обувного производства
|Сборщик обуви, 3 разряд
|2 года 10 мес.
|Бюджет
|Конкурс среднего
балла документа
об образовании
|Торговое дело
|Продавец, 4 разряд
|2 года 10 мес.
|Бюджет
|Конкурс среднего
балла документа
об образовании
ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ!
Контакты
Учреждение образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна лёгкой промышленности»
Почтовый адрес: 220 104, г. Минск, ул. Матусевича, 26
Тел.: +375(29) 143 69 46 8 (017) 378 81 47 (приёмная комиссия)
E-mail: mgkplp@tut.by
Web-сайт: www.coltechdis.by
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
УНП 100 223 411