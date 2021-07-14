«Минский государственный колледж технологии и дизайна лёгкой промышленности» объявляет набор абитуриентов в 2021/2022 учебном году.



Формы обучения и специальности

Специальности на основе общего базового образования (можно поступить ​после 9 классов). Дневная форма обучения

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Вид экзаменов Дизайн (объёмный) Дизайнер-исполнитель,

учитель 3 года 10 мес. Платно Конкурс среднего

балла документа

об образовании

+ рисунок, живопись,

композиция Машины и аппараты лёгкой,

текстильной промышленности

и бытового обслуживания Техник-механик 3 года 10 мес. Бюджет Конкурс среднего

балла документа

об образовании Конструирование и технология

изделий из кожи Техник 3 года 5 мес. Бюджет Конкурс среднего

балла документа

об образовании Химическая технология

в лёгкой промышленности Техник-технолог 3 года 5 мес. Бюджет Конкурс среднего

балла документа

об образовании Моделирование и конструирование

обуви и кожгалантерейных изделий Модельер-конструктор 3 года 5 мес. Бюджет Конкурс среднего

балла документа

об образовании

+ рисунок Коммерческая деятельность

(товароведение) Tоваровед 2 года 10 мес. Платно Конкурс среднего

балла документа

об образовании Экономика и организация производства. Техник-экономист 2 года 10 мес. Платно Конкурс среднего

балла документа

об образовании

Специальности на основе общего среднего образования (можно поступить ​после 11 классов). Дневная форма обучения

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Вид экзаменов Технология пряжи, нетканых материалов,

тканей и тканых изделий Техник-технолог 1 год 10 мес. Бюджет Конкурс среднего

балла документа

об образовании

Специальности на основе общего среднего образования (можно поступить ​после 11 классов). Заочная форма обучения

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Вид экзаменов Экономика и организация производства Техник-экономист 2 года 9 мес. Платно Конкурс среднего

балла документа

об образовании

Специальности, обеспечивающие получение профессионально-технического образования.

На основе общего базового образования (можно поступить ​после 9 классов) с получением общего среднего образования. Дневная форма обучения

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Вид экзаменов Технология обувного производства Сборщик обуви, 3 разряд 2 года 10 мес. Бюджет Конкурс среднего

балла документа

об образовании Торговое дело Продавец, 4 разряд 2 года 10 мес. Бюджет Конкурс среднего

балла документа

об образовании

ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ!

Контакты

Учреждение образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна лёгкой промышленности»

Почтовый адрес: 220 104, г. Минск, ул. Матусевича, 26

Тел.: +375(29) 143 69 46 8 (017) 378 81 47 (приёмная комиссия)

E-mail: mgkplp@tut.by

Web-сайт: www.coltechdis.by

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

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